Здоровье 01 сентября 2023, 16:22 Кардиолог Бокерия: куркума способна активизировать иммунную систему

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Куркума способствует активизации иммунной системы благодаря содержанию в ней полифенольных соединений. Об этом сообщила кардиолог Ольга Бокерия Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, эти вещества обладают противовирусными, противогрибковыми и противомикробными свойствами. Также фитонутриенты в куркуме защищают клетки организма и снижают уровень холестерина в крови.

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Врач посоветовала добавлять приправу в различные блюда или чай.