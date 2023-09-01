01 сентября 2023, 16:22
Кардиолог Бокерия: куркума способна активизировать иммунную систему
Куркума способствует активизации иммунной системы благодаря содержанию в ней полифенольных соединений. Об этом сообщила кардиолог Ольга Бокерия Общественной Службе Новостей.
По словам специалиста, эти вещества обладают противовирусными, противогрибковыми и противомикробными свойствами. Также фитонутриенты в куркуме защищают клетки организма и снижают уровень холестерина в крови.
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Врач посоветовала добавлять приправу в различные блюда или чай.
Врачи
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