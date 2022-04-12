Кардиолог Бойцов: дистанционный мониторинг поможет снизить число инфарктов и инсультов

Дистанционный мониторинг артериального давления — метод, который поможет существенно снизить количество инфарктов и инсультов. Об этом «Известиям» рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения и, соответственно, инвалидизации и смертности населения», — сказал Бойцов.

По словам врача, дистанционный мониторинг помогает снизить количество людей с крайне повышенным давлением примерно на 70%. За все время существования дистанционного мониторинга его прошли более 20 тысяч людей с диагнозом «артериальная гипертония», написала «Газета.ru».

При диспансерном наблюдении и лекарственной терапии около 35–40% людей с гипертонией достигают целевых значений артериального давления, в то время как при дистанционном мониторинге эта цифра может составлять более 60%, заключил кардиолог.