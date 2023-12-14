Здоровье 14 декабря 2023, 13:02 Кардиолог Белкорей рассказала, что на сердечную недостаточность могут указывать одышка и отеки стоп и голеней

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Учащенное сердцебиение, одышка даже при минимальной физической нагрузке, отеки стоп и голеней, головокружение, слабость и усталость являются первыми признаками хронической сердечной недостаточности. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Ольга Белкорей.

Если на первых порах заболевание никак не проявляется, то явные признаки, появляются тогда, когда сердце перестает справляться с нагрузкой.

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Выявить хроническую недостаточность можно по ЭКГ. У пациентов с недугом она не бывает в норме, добавила медик.

Ранее стало известно, что в Москве проект проактивного диспансерного наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) продлят на 2024 год.