Кардиолог Беленков назвал опасную частоту пульса

Слишком высокий или слишком низкий пульс свидетельствует об опасных для организма состояниях. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на кардиолога Юрия Беленкова.

Он рассказал, что не стоит игнорировать, если долгое время пульс сохраняется выше 120 ударов в минуту. В стрессовых ситуациях он может достигать 110-120 ударов, и это нормально.

«А если он сохраняется долго, допустим, весь день, или человек лег отдыхать, а у него такая частота пульса, то это уже показатель, что есть проблема», — пояснил врач.

Он уточнил, что это может быть симптомом гиперфункции щитовидной железы, воспалительного процесса в миокарде, сердечной недостаточность и других заболеваний.

То же самое касается пульса ниже 40 ударов в минуту. В некоторых случаях это может быть индивидуальной особенностью организма, но все же следует посетить специалиста, чтобы исключить, например, гипофункцию щитовидной железы и другие патологии.

Допустимая норма пульса — 54-80 ударов в минуту, заключил Беленков. Если он выше или ниже — стоит поговорить с врачом.