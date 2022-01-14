Кардиолог Аскаров рассказал, как снизить повышенный гемоглобин

Повышенный гемоглобин может приводить ко многим проблемам со здоровьем. Врач-кардиолог Азизхон Аскаров рассказал «Аргументам и фактам», какими способами можно понизить уровень гемоглобина в организме, если он повышается слишком сильно.

«При развитии повышения гемоглобина и, соответственно, эритроцитоза возникают микро- и макротромбозы сосудов, питающих внутренние органы, и поэтому развивается острая ишемия, тяжелая гипоксия и повреждение органа. И если своевременно не среагировать и не начать соответствующее лечение у врача, могут быть тяжелые осложнения и даже смерть», — рассказал Аскаров.

Для того, чтобы гемоглобин снизить, нужно отказаться от курения и алкоголя и избавиться от лишнего веса. Кроме того, важно следить за питьевым режимом, выпивая ежедневно до 30 миллилитров воды на один килограмм массы тела. Прибегать к медикаментозному лечению можно только после консультации с врачом, отметило ИА Nation News.