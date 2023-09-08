Здоровье 08 сентября 2023, 13:27 Кардиолог Ашихмин назвал одышку и боли в груди предвестники остановки сердца

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Выраженная боль в грудной клетке, одышка и судороги могут стать предвестниками остановки сердца. Об этом сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин газете «Взгляд».

По словам специалиста, подобные симптомы зачастую становятся проявлениями инфаркта. Внезапная остановка сердца может произойти в результате аритмии и нарушения кровообращения в легких.

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Врач отметил, что предрасположенность к внезапной сердечной смерти можно выявить с помощью электрокардиографии.