Здоровье 28 марта 2023, 16:38 Кардиолог Андрей Кузнецов назвал нетипичные признаки надвигающегося инфаркта

Читать 360tv в

Инфаркт — одно из самых распространенных сердечных заболеваний, но он не всегда протекает типично. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал врач-кардиолог Андрей Кузнецов.

По его словам, стоит обратиться к специалисту при появлении холодного пота, головокружении, потерях сознания, болях в верхних конечностях и шее, тошноте и рвоте и повышенной температуре.

Реклама

Как добавило ИА Nation News, эти симптомы являются атипичыми признаками надвигающейся «сердечной катастрофы». Кроме того, Андрей Кузнецов рекомендовал дважды в год проходить ЭКГ.

Авторы: