Здоровье 28 февраля 2023, 15:54 Кардиолог Алена Хрипкова рассказала о симптомах гипертонии

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Головные боли, одышка и кровотечения из носа могут свидетельствовать о гипертонии. Об этом «Известиям» кардиолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Алена Хрипкова.

По ее словам, после 18 лет всем людям рекомендуют начинать следить за давлением и мерить его хотя бы раз в день. Кроме того, тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания в семейном анамнезе, стоит проходить проверки почаще. Им рекомендуют показываться врачам хотя бы раз в полгода.

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«Артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, а хронические заболевания требуют постоянного медицинского наблюдения, даже если пациент добился ремиссии», — добавила врач.

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