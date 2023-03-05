Здоровье 05 марта 2023, 14:39 Кардиохирурги в Донецке вытащили пулю из бьющегося сердца Глава Минздрава ДНР Гарцев: врачи Донецка достали пулю из бьющегося сердца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Донецкие врачи спасли пациента со слепым осколочным ранением. Они вытащили пулю из перикарда, не останавливая сердце, рассказал РИА «Новости» министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Он уточнил, что 36-летнего мужчину со слепым осколочным ранением привезли в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 4 марта. Врачи провели обследование и выяснили, что в околосердечную сумку попала пуля. Они посовещались и решили достать ее, не останавливая сердце.

Реклама

«Операция прошла успешно, пуля извлечена. Пациент переведен в отделение. <…> [Врачам в Донецке] нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях», — сказал министр.

Реклама

Пациенту делают ежедневные перевязки, проводят физиопроцедуры, назначили неврологическую терапию и антибиотикопрофилактику. По словам Гарцева, он пошел на поправку.

Помогать коллегам в ДНР ездят врачи из Подмосковья. В октябре 2022 года вернулись девять терапевтов, педиатров и других специалистов. В рамках акции «Поезд здоровья» они проводили медосмотры жителей Новоазовского района.