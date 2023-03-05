05 марта 2023, 14:39
Кардиохирурги в Донецке вытащили пулю из бьющегося сердца
Глава Минздрава ДНР Гарцев: врачи Донецка достали пулю из бьющегося сердца
Донецкие врачи спасли пациента со слепым осколочным ранением. Они вытащили пулю из перикарда, не останавливая сердце, рассказал РИА «Новости» министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
Он уточнил, что 36-летнего мужчину со слепым осколочным ранением привезли в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение 4 марта. Врачи провели обследование и выяснили, что в околосердечную сумку попала пуля. Они посовещались и решили достать ее, не останавливая сердце.
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«Операция прошла успешно, пуля извлечена. Пациент переведен в отделение. <…> [Врачам в Донецке] нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях», — сказал министр.
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Пациенту делают ежедневные перевязки, проводят физиопроцедуры, назначили неврологическую терапию и антибиотикопрофилактику. По словам Гарцева, он пошел на поправку.
Помогать коллегам в ДНР ездят врачи из Подмосковья. В октябре 2022 года вернулись девять терапевтов, педиатров и других специалистов. В рамках акции «Поезд здоровья» они проводили медосмотры жителей Новоазовского района.
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