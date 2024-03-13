Здоровье 13 марта 2024, 16:02 Кардиохирурги из Ростова-на-Дону начали активно применять методику по восстановлению утраченных функций сердца

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В Ростове-на-Дону кардиохирурги начали активно применять метод имплантации кардиостимуляторов, восстанавливая у сердца утраченные функции. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Эта методика применяется во всем мире уже семь лет. Поскольку Европа и США на определенное время заблокировали участие в съездах российских кардиологов, врачи получают информацию от своих китайских коллег.

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По словам хирургов, давно считающаяся стандартной операция стала безопаснее и эффективнее.