Здоровье 28 февраля 2023, 00:13 Кардиохирург Попов рассказал о безопасном количестве вина в день Кардиохирург Попов заявил, что 50 мл вина в день безопасны для здоровья

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В день можно употреблять не больше 50 миллилитров вина. Таким мнением поделился главный врач ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского», кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Попов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам медика, небольшая доза алкоголя не нанесет вреда организму. Однако важно вовремя прекратить пить, так как избыток спиртного может быть токсичен.

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«Любой алкоголь — это интоксикация нашего организма, который сказывается на работе всех органов», — предупредил Попов.

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