Здоровье 18 июля 2023, 18:43 Кардиохирург Попов рассказал, что мерцательную аритмию вызывают электролитные нарушения

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Приходящее нарушение сердечного ритма, или мерцательная аритмия, — это крайне опасное состояние, требующее обязательного лечения. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал главврач РНЦХ имени Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Сергей Попов.

По его словам, заболевание может возникнуть из-за электролизных нарушений, а также стать следствием сердечно-сосудистых нарушений. Главный риск том, что из-за мерцательной аритмии могут образовываться тромбы.

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Поэтому при нарушении ритмов сердца необходимо сразу обратиться к врачу. Он назначит медикаментозное лечение, которое поможет поддерживать нормальную работу сердца.

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