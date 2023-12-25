Здоровье 25 декабря 2023, 13:23 Кардиохирург Попов рассказал, что из-за питания и алкоголя на праздниках обостряются хронические заболевания

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Неправильное питания и злоупотребление спиртным во время новогодних праздников нередко приводит к обострению хронических заболеваний. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный врач научно-клинического центра № 1 РНЦХ им. Петровского Сергей Попов.

Он отметил, что речь главным образом идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. Большое количество салатов, жирной пищи и алкоголя перегружают сердце и печень.

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«Если у людей, употребляющих алкоголь, есть какие-то нарушения ритма или какие-то проблемы с сердцем, то нужно начинать с исключения алкоголя, а потом уже переходить к таблеткам», — отметил врач.

Он подчеркнул также, что в первые дни больше всего людей обращаются с травмами.

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