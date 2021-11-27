Кардиохирург одобрил отправление на самоизоляцию непривитых россиян

Власти ХМАО решили отправить всех непривитых жителей региона на самоизоляцию. Кардиохирург и академик РАМН Ренат Акчурин назвал такие действия правильными.

«Власти этого региона понимают, что от безопасности всего общества зависят жизни людей и экономика округа. И правильно сделали, что изолировали непривитых людей. Но сажать людей в тюрьму не надо», — сказал медик изданию «Бизнес-онлайн».

Он добавил, что непривитых россиян нельзя обвинить в том, что они распространяют коронавирус. При этом такого человека можно не пустить в общественное место или на работу.

«Если же человек сидит и работает дома и не хочет прививаться, пусть сидит, не прививается и ждет, как с ним распорядится судьба», — заявил Акчурин.

По мнению кардиохирурга, Россия ведет достаточно мягкую и демократичную борьбу с пандемией. Он подчеркнул, что властям еще раньше следовало объявить более жесткие меры. В качестве примера академик привел восточные и европейские страны, где людям без масок выписывались штрафы на очень большие суммы.