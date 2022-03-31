Кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как сделать ходьбу максимально полезной для здоровья

Давно известно, что регулярное движение помогает сохранить здоровье и способствует долголетию. Необязательно поднимать штангу в зале — достаточно ходить по 7-10 тысяч шагов в день. Знаменитый кардиохирург, академик Лео Бокерия рассказал для kp.ru, как сделать ходьбу максимально эффективной.

«Действительно, сокращения движения ведет к серьезным изменениям в жизни людей. И, увы, их сложно компенсировать каким-либо лекарствами. Поэтому мы должны бороться с физической пассивностью и делать это мы можем. <...> Я не раз говорил, что ходьба — самый простой и самый физиологичный вид профилактики различных заболеваний. А еще он самый дешевый и безопасный вид поддержания оптимального двигательного режима человека», — рассказывает Бокерия.

Для того, чтобы прогулки были на пользу, нужно соблюдать простые правила. Во-первых, ходить лучше там, где есть свежий воздух — например, в парке. Полезнее ходить по пересеченной местности, тогда пульс будет ускоряться и замедляться, что полезно для сердца. Не нужно загонять себя —если начинаете задыхаться, нужно снизить темп. Чтобы контролировать пульс, можно приобрести пульсометр.