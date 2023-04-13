Здоровье 13 апреля 2023, 18:47 Кардиохирург Лео Бокерия поделился секретом долгой жизни Кардиохирург Лео Бокерия посоветовал вести здоровый образ жизни для долголетия

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Прогулки на свежем воздухе могут увеличить продолжительность вашей жизни в среднем на период от шести до 12 лет. Таким мнением поделился президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», врач-кардиохирург Лео Бокерия. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам медика, для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, важно уделять прогулкам по меньшей мере два часа каждую неделю. Важно найти человека в семье, который стал бы инициатором прогулок.

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«Поэтому мы все время теперь говорим, что движение — это первооснова того, чтобы быть здоровым», — рассказал Бокерия.