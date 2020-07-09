Карантинные меры ужесточили в Тюменской области
В тюменской области из-за распространения коронавируса ужесточили карантин. Меры безопасности стали сильнее практически для всех предприятий. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Отмечается, что в регионе коэффициент заболеваемости составляет 1,08, а для перехода к третьему этапу снятия ограничений должен быть — 0,5.
Из-за высокого коэффициента пришлось ввести новые меры: контактные больные должны находиться на 14-дневной самоизоляции дома, на всех предприятиях обязательно должен быть запас масок минимум на пять дней. Менять их необходимо каждые три часа. Вокзалы и места общепита будут дезинфицировать дважды в сутки, а в магазинах продавать товары лишь посетителям в масках.