Из-за нарушения масочного режима коронавирус начнет распространяться быстрее. Это приведет к введению дополнительных ограничений и продлению уже существующих.

Такое заявление сделал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов. Его слова процитировала пресс-служба ведомства.

Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии Владимир Чуланов.

Эксперт уточнил, что средство защиты нужно надевать в любых общественных местах, а также в магазинах и транспорте. До тех пор, пока в стране продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19, опасность распространения вируса продолжает существовать.

Если не соблюдать введенные ограничительные меры, эпидемия коронавируса в стране может вспыхнуть с новой силой. Из-за этого режим самоизоляции не только затянется на более долгий срок, но станет жестче — чтобы остановить распространение, придется вводить новые строгие запреты.