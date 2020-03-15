Карантин увеличит рождаемость. Россиян призвали изолироваться с пользой

В Госдуме призвали россиян проводить время на карантине с пользой для семьи. Это шанс улучшить отношения с близкими и увеличить рождаемость, уверена зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Такое заявление она сделала во время беседы с изданием «Подъем». Депутат уверена: режим изоляции поможет россиянам больше времени проводить в кругу семьи. Она отметила, что люди постоянно чем-то заняты и очень мало бываю дома, с семьей. Карантин же не только даст больше возможностей для общения, но и поможет увеличить рождаемость в стране.

А когда ты находишься дома, безусловно, ты больше внимания уделяешь своим родным и любимому или любимой. Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений Елена Вторыгина.

По последним данным, в России коронавирусом заболели 59 человек: 56 граждан страны, два китайца и один итальянец. За последние сутки выявили 14 новых случаев заражения. 11 заболевших недавно были за границей — в странах, где были зафиксированы случаи заражения. Трое заболевших страну не покидали — они получили инфекцию после контакта с теми, кто заразился ранее.

Россия принимает все возможные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. В аэропортах усиливают контроль за всеми, кто возвращается в страну, закрывают границы для иностранцев, а также отменяют железнодорожное сообщение. Многие регионы переходят на режим повышенной готовности и вводят ограничения, чтобы снизить риск заболевания вирусом. В Подмосковье запретили массовые мероприятия, на которых будут присутствовать более пяти тысяч человек. Сотрудников рекомендовали перевести на удаленную работу, а родителям разрешили не пускать детей в школу. Несмотря на это, они продолжат получать образование.