Карантин продлили в Тюменской области
Александр Моор, губернатор Тюменской области, заявил, что режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, будет продлен до 16 августа. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлен до 16 августа», — говорится в распоряжении губернатора.
Напомним, в регионе нельзя проводить массовые мероприятия, в местах скопления людей и в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Людям от 65 лет необходимо соблюдать самоизоляцию.