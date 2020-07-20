Карантин продлили в Тюменской области

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлен до 16 августа», — говорится в распоряжении губернатора.

Напомним, в регионе нельзя проводить массовые мероприятия, в местах скопления людей и в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Людям от 65 лет необходимо соблюдать самоизоляцию.