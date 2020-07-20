facebook_pixel
    20 июля 2020, 18:08

    Карантин продлили в Тюменской области

    Анастасия Кременчугская

    Александр Моор, губернатор Тюменской области, заявил, что режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, будет продлен до 16 августа. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

    «Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлен до 16 августа», — говорится в распоряжении губернатора.

    Напомним, в регионе нельзя проводить массовые мероприятия, в местах скопления людей и в общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Людям от 65 лет необходимо соблюдать самоизоляцию.