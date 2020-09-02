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    02 сентября 2020, 19:16

    Карантин из-за птичьего гриппа объявили в Тюменской области

    Анастасия Кременчугская

    В ряде сел Тюменской области объявили карантин в связи со вспышкой птичьего гриппа. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Из-за введенного карантина села закрыты на въезд и выезд.

    «Закрыть все дороги (тропы), ведущие из неблагополучного пункта, выставить необходимое количество контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками», — говорится в подписанном распоряжении.

    В зоне заражения оказались Казанский, Сладковский, Бердюжский и Абатский районы. Впервые птичий грипп был зарегистрирован в Сладковском районе. Там специалисты установили карантинную зону и КПП в поселках Сладково, Малиново и Большое.

    Новости SMI.FM