Карантин из-за птичьего гриппа объявили в Тюменской области

Из-за введенного карантина села закрыты на въезд и выезд.

«Закрыть все дороги (тропы), ведущие из неблагополучного пункта, выставить необходимое количество контрольно-пропускных постов, оборудованных дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками», — говорится в подписанном распоряжении.

В зоне заражения оказались Казанский, Сладковский, Бердюжский и Абатский районы. Впервые птичий грипп был зарегистрирован в Сладковском районе. Там специалисты установили карантинную зону и КПП в поселках Сладково, Малиново и Большое.