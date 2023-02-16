Здоровье 16 февраля 2023, 16:51 Карантин из-за гриппа и ОРВИ объявили в 64 классах школ Санкт-Петербурга

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Учебу временно приостановили в 64 классах школ Санкт-Петербурга из-за болезни порядка 40 тысяч школьников. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на городской комитет по образованию.

Также около 20 тысяч детей дошкольного возраста заразились подобными заболеваниями. Еще 11 групп детских садов вышли на карантин, написала «Политика сегодня».

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Не отступил и коронавирус. Город занимает лидирующие позиции в антирейтинге по распространению COVID-19.

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