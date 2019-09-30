Капремонт провели в больнице в Балашихе

В Балашихе продолжается модернизация объектов здравоохранения. Так, в рамках губернаторской программы, провели капитальный ремонт в первой поликлинике, а во втором филиале Балашихинской областной больницы обновляют фасад и благоустраивают прилегающую территорию. С результатами работ ознакомились депутаты Государственной Думы Максим Сураев и Московской областной Думы Владимир Шапкин.

Фиброгастроскоп появился в поликлинике № 1 в Балашихе. Минздрав предоставил современное оборудование, и в медучреждении заработал новый врач. Теперь это единственная поликлиника в городе, где проводят колоноскопию.

Второй этап капремонта поликлиники стартовал в мае этого года. Его результат — полностью обновленный интерьер, удобная навигация. Расписание приема врачей теперь на электронном табло, а на первом этаже — туалетные комнаты для маломобильных групп населения.

Важнейшим событием стало расширение дневного стационара. Ему отвели половину второго этажа. Теперь тут 27 коек — 2 хирургические, 5 терапевтических и 20 онкологических. Здесь проводят и химиотерапию, и малоинвазивные операции. На этаже сестринский пост и большой процедурный кабинет.

«Здесь экспресс-анализатор стоит на глюкозу и холестерин. Это тоже относят к биохимии, но есть определенные стандарты по диспансеризации — экспресс-методы. А расширенные мы уже возим в другие лаборатории. Но здесь делается клиника, здесь общий анализы мочи, здесь гемоглобин смотрится», — сказала Елена Гречина, заведующая ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» Поликлиническое отделение для взрослых № 1.

Вместо прежних четырех палат теперь работают 9. Ремонт в них полностью завершен. В каждой появилась отдельная раковина. В ближайшее время повесят жалюзи, поставят недостающие кровати.

А во втором филиале Балашихинской областной больницы на ш. Энтузиастов 41 ремонтируют фасад. Теперь он будет утепленным и вентилируемым. Здесь же благоустраивают и прилегающую территорию.

«Организуем пешую зону для посетителей, для пациентов, которым позволено, в соответствии с лечебно-охранительным режимом, выйти на улицу», — сказал Михаил Антипов, главврач ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница».

В следующем году будет проведен капитальный ремонт детского приемного отделения. Проектно-сметная документация уже подготовлена.