Капремонт пройдет в больницах Красногорска, Королева и Подольска

В прямом эфире на канале «360» министр здравоохранения Подмосковья сообщила, что уже заключены контракты на капремонт более 20 медучреждений в 2020-21 годах. В частности, в Королеве, Подольске и Красногорске. В 2019 году будет отремонтировано 98 медицинских учреждений.

«В целом наша программа ориентирована на 98 объектов капитального ремонта. Это поликлиники в составе крупных больниц — и уже ввели в эксплуатацию 51 учреждение из 98. Это и в Орехово-Зуеве, и в Домодедове, и в других крупных муниципалитетах. Мы не должны отставать от сроков при ремонте, и весь план на 2019 год реализовать», — сказала Татьяна Мухтасарова.

Источник фото: телеканал «360»

Также она рассказала о планах по ремонту на ближайшие два года.

«Наша стратегия позволяет задумываться о перспективе. Мы уже заключили контракты на ремонты в 2020 и 2021 годах. Заключены контракты на капремонт порядка 20-25 объектов. Это Королев, Красногорск, Подольск», — сообщила министр.