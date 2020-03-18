Кандидат медицинских наук допустил, что коронавирус станет сезонным
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров рассказал «Экономике сегодня», что с течением времени пандемия коронавируса спадет, а затем он примет форму сезонных инфекций.
«Это просто очередной вирус. И поэтому я думаю, что, скорее всего, он станет одним из многих и будет активизироваться, как и другие — посезонно каждый год. То есть в Российской Федерации его активность будет повышаться осенью, зимой и весной», — пояснил эксперт.
По словам Никонорова, сейчас в России «продолжается эпидемический подъем заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями». Это повторяется каждый год, и ничего сверхъестественного в этом нет.