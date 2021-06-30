Повторная вакцинация от COVID-19 может проводиться любым зарегистрированным препаратом, сообщили в Минздраве России и объявили о старте кампании по ревакцинации.

Временные рекомендации были утверждены ведомством и разосланы в регионы России.

«Вакцинацию переболевших и повторную вакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также там добавили, что проходить тестирование на антитела не обязательно, так как ранее ВОЗ рекомендовал повторно прививаться даже при их наличии и вне зависимости от их количества.

Причиной такого решения стало отсутствие утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин, сказали в Минздраве России. Сейчас научное сообщество разрабатывает такие нормативы.

Если на вакцину были зафиксированы «нежелательные реакции», то при согласии пациента препарат для повторной прививки может быть заменен на другой.