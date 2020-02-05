Калининградских туристов, вернувшихся из Китая, отправили на карантин
Девять туристов из Калининграда, которые вернулись из Китая, отправили на домашний карантин на две недели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
По данным сайта «Известия», симптомов коронавируса у них не обнаружено, но все же было принято решение перестраховаться.
Уже был случай, когда трех калининградцев госпитализировали с подозрением на китайскую пневмонию. Анализы показали у них обычный грипп.