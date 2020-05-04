Калининградских студентов-медиков не привлекут к лечению коронавируса

В Калининградской области студентов медицинских вузов не направляют на работу в красную зону, где лежат заразившиеся коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

Областной минздрав решил не пускать в очаг заражения «студентов-медиков и прочих привлеченных людей до того момента, пока это возможно, пока не „зашьемся“», пояснил Кравченко.

«Чем позже мы их введем в очаг, тем лучше. Мы стараемся обеспечить их безопасность, студенты-медики, ординаторы занимаются работой, которая не связана непосредственно со входом в красную зону», — процитировало РИА «Новости» министра.

Ранее Кравченко рассказал, что еще до начала эпидемии из больниц региона уволились примерно 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала. Из-за этого в период пандемии область столкнулась с дефицитом кадров.

По словам чиновника, сейчас в регионе на лечении от коронавируса находятся 93 медицинских работника. Еще 20 врачей и медсестер вылечились и вернулись в больницы.