Каковы новые последствия COVID-19? Рассказал вирусолог
Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал ИА Ura.ru, какие последствия может испытывать человеческий организм после перенесенного коронавируса.
По словам специалиста, после заболевания COVID-19 иммунная система показывает серьезный дисбаланс по выработке цитокинов.
«Сигнальной системы, с помощью которой клетки иммунной системы „общаются“ друг с другом. Их функции разбалансированы, это заметно», — пояснил собеседник информагентства.
Соответственно время на восстановление другое, оно не сравнимо с выздоровлением после обычных болезней. Санаторно-курортное лечение — один из вариантов восстановления.
«Также зависит от того, какую позицию, с точки зрения реабилитации, будет занимать человек — достаточно ли активную», — добавил Чепурнов.