Каковы новые последствия COVID-19? Рассказал вирусолог

По словам специалиста, после заболевания COVID-19 иммунная система показывает серьезный дисбаланс по выработке цитокинов.

«Сигнальной системы, с помощью которой клетки иммунной системы „общаются“ друг с другом. Их функции разбалансированы, это заметно», — пояснил собеседник информагентства.

Соответственно время на восстановление другое, оно не сравнимо с выздоровлением после обычных болезней. Санаторно-курортное лечение — один из вариантов восстановления.

«Также зависит от того, какую позицию, с точки зрения реабилитации, будет занимать человек — достаточно ли активную», — добавил Чепурнов.