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    18 ноября 2020, 14:10

    Каковы новые последствия COVID-19? Рассказал вирусолог

    Артур Блянихов

    Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал ИА Ura.ru, какие последствия может испытывать человеческий организм после перенесенного коронавируса.

    По словам специалиста, после заболевания COVID-19 иммунная система показывает серьезный дисбаланс по выработке цитокинов.

    «Сигнальной системы, с помощью которой клетки иммунной системы „общаются“ друг с другом. Их функции разбалансированы, это заметно», — пояснил собеседник информагентства.

    Соответственно время на восстановление другое, оно не сравнимо с выздоровлением после обычных болезней. Санаторно-курортное лечение — один из вариантов восстановления.

    «Также зависит от того, какую позицию, с точки зрения реабилитации, будет занимать человек — достаточно ли активную», — добавил Чепурнов.