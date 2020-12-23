Какие закуски лучше сочетаются с алкоголем? Объяснила диетолог

По словам специалиста, блюда, богатые солью (морковка по-корейски, маринованные грибы и огурцы, острая закуска в виде кимчхи) в сочетании со спиртными напитками вызывают избыточное напряжение поджелудочной железы. При этом вырабатывается большое количество ферментов.

«Стимулированным ферментам не выйти, они внутри поджелудочной железы начинают переваривать свою же железу. От этого развивается болевой синдром. <…> [Могут появиться] тошнота, рвота, острая боль, повышение температуры», — перечислила собеседница информагентства.

Она посоветовала употреблять пищу умеренно. Дианова обратила внимание на то, что у закусок не должно быть ярко выраженного вкуса.

«Лучше отдать предпочтение таким блюдам, как язык отварной, рулеты куриные и все запеченные блюда», — посоветовала диетолог.