Роспотребнадзор объяснил, какие регионы выйдут на плато по «омикрону» раньше

Ситуация с распространением коронавируса в ряде регионов России стабилизируется, темпы заболеваемости снижаются. Об этом «Интерфаксу» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Темпы роста заболеваемости в последние дни в Москве, в Санкт-Петербурге и ряде регионов замедлились», — рассказала Пшеничная.

По ее словам, наблюдается рост числа заболевших, но прирост уже меньше. Это дает основания говорить о наличии тенденции к стабилизации заболеваемости.

Пшеничная объяснила, что период стабилизации пандемийной ситуации в РФ растянется в связи с тем, что в разных регионах пик заражений «омикрон»-штаммом пришелся на разное время. Страны с меньшей площадью и населением быстрее выходят на плато заболеваемости ковидом.

Также врач добавила, что в России госпитализируют всего около 7% от общего числа заболевших, это низкий показатель.