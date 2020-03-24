    24 марта 2020, 13:13

    Какие продукты опасны для зубной эмали? Комментарий стоматолога

    Дарья Морозова

    Стоматолог Владимир Шипков рассказал, какие продукты негативно отражаются на состоянии зубной эмали. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Попкорн. Он вреден для зубов, потому что между ними могут застрять остатки кукурузы и привести к воспалению десен. Поэтому после него необходимо прополоскать рот водой и воспользоваться зубной нитью. Также лучше отдавать предпочтение лакомству без карамели и лишних подсластителей.

    Конфеты с красителями. Их частички прилипают к зубам, что способствует разрушению эмали. Также из-за красителей в составе может конфета изменить цвет эмали.

    Кофе и чай. Лучше, чем сладкая газировка, но все равно после этих напитков лучше прополоскать рот водой. Танины в составе разрушают эмаль, а также чай и кофе сильно красятся.

    Яркие овощи и ягоды, например, свекла или ежевика. В них содержится большое количество красящих пигментов, которые со временем заставляют эмаль пожелтеть. После них также нужно прополоскать рот. Еще их не рекомендуется есть в тот день, когда вам установили пломбу.

    Цитрусовые. Лимонная кислота в их составе способна разрушить зубы. Поэтому после их употребления нужно также не забыть о защитной мере — прополоскать рот.