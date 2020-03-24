Какие продукты опасны для зубной эмали? Комментарий стоматолога

Попкорн. Он вреден для зубов, потому что между ними могут застрять остатки кукурузы и привести к воспалению десен. Поэтому после него необходимо прополоскать рот водой и воспользоваться зубной нитью. Также лучше отдавать предпочтение лакомству без карамели и лишних подсластителей.

Конфеты с красителями. Их частички прилипают к зубам, что способствует разрушению эмали. Также из-за красителей в составе может конфета изменить цвет эмали.

Кофе и чай. Лучше, чем сладкая газировка, но все равно после этих напитков лучше прополоскать рот водой. Танины в составе разрушают эмаль, а также чай и кофе сильно красятся.

Яркие овощи и ягоды, например, свекла или ежевика. В них содержится большое количество красящих пигментов, которые со временем заставляют эмаль пожелтеть. После них также нужно прополоскать рот. Еще их не рекомендуется есть в тот день, когда вам установили пломбу.

Цитрусовые. Лимонная кислота в их составе способна разрушить зубы. Поэтому после их употребления нужно также не забыть о защитной мере — прополоскать рот.