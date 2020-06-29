Какие продукты опасно есть в жару? Ответил нутрициолог
Мария Калугина, специалист в области питания, нутрициолог, в беседе с ИА Nation News рассказала, какие продукты не рекомендуется употреблять в жаркое время года.
По словам эксперта, сейчас стоит избежать употребления жирной и тяжелой пищи, так как жара негативно влияет на организм. Помимо этого, нужно отказаться от быстро портящихся продуктов: молочки с коротким сроком хранения, мяса в маринаде, морепродуктов, тартара из рыбы или мяса и карпаччо.
Также необходимо понизить количество углеводов, так как они негативно сказываются на состоянии сосудов. А также надо отказаться от алкоголя.
«На увлечение хлебом, блинчиками, макаронами, рисом, выпечкой особо стоит обратить внимание тем, у кого в жару учащается пульс и болит голова», — пояснила Кулагина.
Акцент же стоит сделать на овощах и ягодах, однако злоупотреблять фруктами тоже не стоит. Особенно это касается тех, кто страдает от лишнего веса.