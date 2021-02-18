Какие продукты могут сделать нас увереннее? Рассказали эксперты

Некоторые продукты способны повысить уверенность в себе. Об этом рассказала врач Ирина Добрецова, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Питание в значительной степени влияет на жизнь человека. Высокий уровень дофамина — гормона радости — способен не только поднять настроение, но и подарить уверенность в себе и своих силах. Мозг не способен вырабатывать гормоны счастья постоянно. Они возникают при удовлетворении потребностей. Когда вы едите определенные продукты, уровень дофамина растет. Это и делает человека счастливее и увереннее в себе.

Например, на повышение уровня дофамина счастья влияет шоколад. Однако, по мнению врачей, эту сладость не стоит есть людям, чей вес далек от идеала. Тем, кто поддерживает активность, можно съесть около 30 граммов шоколада. Это примерно восемь долек в день.

Любителям фруктов повезло. Эти продукты также способны влиять на уверенность в себе. Врач порекомендовала съедать три разноцветных фрукта каждый день, чтобы повысить настроение на 30%. Это могут быть банан, яблоко и гранат.

Из напитков стоит присмотреться к какао. Магний, содержащищайся в напитке, положительно действует на мозговую активность.