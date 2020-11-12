Какие группы россиян наиболее подвержены пневмонии? Перечислили в Роспотребнадзоре

Отмечается, что около 70% взрослых горожан болеют пневмонией. У нее нет четко выраженной сезонности. При этом летом люди болеют ею меньше. Преимущественно очаги пневмоний возникают в семьях и организованных коллективах. Для профилактики заболевания Роспотребнадзор порекомендовал правильно питаться и вести здоровый образ жизни.