Какие факторы провоцируют аллергию на холод? Отвечает иммунолог

Среди факторов, провоцирующих аллергию, отмечаются различные хронические воспалительные процессы, неблагоприятная внешняя среда, стрессы, а также среда обитания, которая в последнее время резко изменилась.

«Поэтому во всем мире выросло количество аллергических заболеваний и более часто стали проявляться известные издавна аллергические реакции на самые разные факторы», — добавила собеседница издания.