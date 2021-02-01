Какие факторы провоцируют аллергию на холод? Отвечает иммунолог
Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала сайту телеканала «Звезда», какие факторы провоцируют аллергическую реакцию на холод. Она проявляется в виде пятен или высыпаний.
Среди факторов, провоцирующих аллергию, отмечаются различные хронические воспалительные процессы, неблагоприятная внешняя среда, стрессы, а также среда обитания, которая в последнее время резко изменилась.
«Поэтому во всем мире выросло количество аллергических заболеваний и более часто стали проявляться известные издавна аллергические реакции на самые разные факторы», — добавила собеседница издания.