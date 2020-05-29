По его словам, «в своем подъезде угроза минимальна, там как раз можно снять маску», «надо спокойнее ко всему относиться, без паники».

«Соблюдать разумные гигиенические меры, мыть чаще руки и стараться ограничить контакты. Все, больше ничего сделать нельзя», — рассказал Аграновский.