Как защититься от коронавируса в подъезде — советы ученого
Чтобы не заразиться коронавирусом в подъезде, нужно соблюдать те же меры предосторожности, что и в других местах. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на вирусолога Александра Аграновского.
По его словам, «в своем подъезде угроза минимальна, там как раз можно снять маску», «надо спокойнее ко всему относиться, без паники».
«Соблюдать разумные гигиенические меры, мыть чаще руки и стараться ограничить контакты. Все, больше ничего сделать нельзя», — рассказал Аграновский.