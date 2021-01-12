Как записаться на вакцинацию от коронавируса и сделать прививку в Подмосковье? Видеоинструкция

Вакцинация от коронавирусом полным ходом идет в Подмосковье. Скоро в область привезут еще 30 тысяч доз «Спутника V». Как записаться на прививку от ковида? Очень просто, если посмотреть видеоинструкцию «360».

Для того, чтобы записаться на прививку от коронавируса, необходимо зайти на сайт госуслуг Московской области. Далее в разделе «Вакцинация от COVID-19» вбиваем все необходимые данные для того, чтобы зарегистрироваться. Для этого необходимо знать номер своего страхового полиса и дату рождения. После этого вам откроется электронная регистратура — в ней можно будет записаться на прививку от ковида в удобные для вас дату и время.

Что делать, если свободных мест на вакцинацию нет? На такой случай предусмотрен лист ожидания. Записаться в него можно также в электронной регистратуре на сайте подмосковных госуслуг. Вам необходимо будет только оставить свой номер телефона и указать причину для записи — в данном случае это вакцинация от коронавируса. Как только подойдет ваша очередь в списке, сотрудник поликлиники позвонит вам.

Если записываться через сайт неудобно, можно позвонить по единому номеру телефона 122.

Как проходит вакцинация?

Когда настанет ваш день прививки, возьмите с собой в выбранное медицинское учреждение паспорт и полис ОМС. Больше никакие документы вам не потребуются.

Всего прийти в больницу придется два раза — «Спутник V» ставят в два этапа. В первый раз вам сделают один укол, а через три недели вас пригласят на второй укол. Через три-четыре недели организм выработает антитела к коронавирусу.