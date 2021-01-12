Как записаться на вакцинацию от коронавируса и сделать прививку в Подмосковье? Видеоинструкция
Для того, чтобы записаться на прививку от коронавируса, необходимо зайти на сайт госуслуг Московской области. Далее в разделе «Вакцинация от COVID-19» вбиваем все необходимые данные для того, чтобы зарегистрироваться. Для этого необходимо знать номер своего страхового полиса и дату рождения. После этого вам откроется электронная регистратура — в ней можно будет записаться на прививку от ковида в удобные для вас дату и время.
Что делать, если свободных мест на вакцинацию нет? На такой случай предусмотрен лист ожидания. Записаться в него можно также в электронной регистратуре на сайте подмосковных госуслуг. Вам необходимо будет только оставить свой номер телефона и указать причину для записи — в данном случае это вакцинация от коронавируса. Как только подойдет ваша очередь в списке, сотрудник поликлиники позвонит вам.
Если записываться через сайт неудобно, можно позвонить по единому номеру телефона 122.
Как проходит вакцинация?
Когда настанет ваш день прививки, возьмите с собой в выбранное медицинское учреждение паспорт и полис ОМС. Больше никакие документы вам не потребуются.
Всего прийти в больницу придется два раза — «Спутник V» ставят в два этапа. В первый раз вам сделают один укол, а через три недели вас пригласят на второй укол. Через три-четыре недели организм выработает антитела к коронавирусу.