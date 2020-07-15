Как выбрать велосипед для детей с проблемами ног? Объяснил детский врач
Двигательный терапевт и создатель школы детского здоровья Артем Ранюшкин рассказал «ФедералПресс», как правильно выбрать велосипед для ребенка, если у него есть деформация коленей или стоп.
Специалист пояснил, что при выборе велосипеда особое внимание стоит обратить на регулировку удаленности педалей от сиденья.
«Обязательно наблюдайте за коленями ребенка, они не должны тереться друг об друга, объясните юному водителю, что их нужно разводить», — обратил внимание собеседник издания.
По его словам, это касается детей с вальгусной деформацией коленных суставов. А при варусной деформации колени, наоборот, нужно сводить.