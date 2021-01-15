Как восстановить печень после новогодних праздников? Советы нарколога

По данным радиостанции «Комсомольская правда», главным условием является отказ от алкоголя, считает специалист. Также следует исключить из рациона жирные, жаренные и острые блюда.

Казанцев уточнил, что помочь в этом процессе могут витамины и гепатопротекторы.

«Необходим большой комплекс после таких длительных возлияний: витамины группы B, аскорбинка, обязательно необходимо восстановить водно-электролитный баланс: калий, магний, натрий», — пояснил он и добавил, что нужно пить побольше минералки и есть щелочные продукты.

Нарколог добавил, что сроки восстановления печени зависят от того, насколько бурно прошли праздники.

«Сроки зависят от длительности возлияний. Если это было на протяжении всех десяти дней, то не меньше 4-5 дней, чуда не ожидайте, за один день никто вас не восстановит и не приведет в норму», — пояснил он.

Также Казанцев рекомендовал проверить печень у врача, так как очень часто заболевания этого органа протекают бессимптомно.