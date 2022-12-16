Здоровье 16 декабря 2022, 08:57 «Как в фильмах про зомби». Японский ученый сообщил об угрозе заражения ковидом от мертвых NYT: ковидом можно заразиться даже от мертвого носителя Unsplash

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Заразиться ковидом можно даже от уже умершего носителя, сообщило издание New York Times со ссылкой на исследователя японского университета Тиба Хисако Сайто. В зоне риска — сотрудники сферы здравоохранения, в том числе патологоанатомы и судмедэксперты.

«Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных даже после смерти и распространяться далее», — написали в газете.

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Хисако Сайто отметил, что в некоторых странах тела умерших от коронавируса возвращают домой или оставляют без присмотра. Однако по данным издания, исследовательская группа Сайто взяла образцы из легких и со слизистой носа 11 скончавшихся от ковида, и в шести из них устойчивый вирус сохранялся через целых 13 дней. Японскому ученому и его коллегам удалось выяснить, что угроза заражения есть в течение 17 дней после смерти носителя вируса.

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«Я думаю, это информация, которой большинство населения должно обладать», — отметил обозреватель NYT Апурва Мандавилли.

В материале указано, что японское правительство еще в начале пандемии рекомендовало кремировать жертв коронавируса в течение суток и посоветовало жителям держаться подальше от тел.