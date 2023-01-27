Здоровье 27 января 2023, 11:51 Как уберечь сосуды от последствий вирусных заболеваний Pxhere

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С наступлением нового года «наступают» и новые вирусы! В этом году самой стремительной волной за последние несколько лет россиян охватывает вирус гриппа А. Коронавирус тоже не планирует свое отступление — 2023 год встречает нас новым штаммом «кракен».

Вирусные атаки не остаются бесследными для нашего организма. Страдает не только иммунная система, но и сердечно-сосудистая.

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Какое именно воздействие оказывают вирусы на сосудистую систему организма человека и что нужно предпринимать, чтобы уменьшить отрицательное влияние на сосуды?

Для начала давайте разберемся в механизме действия вируса на кровеносные сосуды.

Все начинается с попадания вируса на слизистую оболочку дыхательных путей. Далее вирус проникает в клетку и быстро размножается, что приводит к гибели клетки. Вирусы в огромном количестве распространяются с током крови. Поэтому активность вирусов сопровождается интоксикацией всего организма и развитием воспалительной реакции, которая меняет деятельность почти всех органов и систем организма.

Особая роль в реакции воспаления отводится сосудистой системе. Поскольку вирус связывается с рецепторами ACE2 на поверхности эпителиальной ткани, выстилающей наши кровеносные сосуды и сердце, рецепторы не могут выполнять свою роль и становятся местом повреждения. Увеличивается свертываемость крови, она сгущается и труднее перемещается по сосудам. При этом сосудистые стенки истончаются, и вместе с этим образуются тромбы, которые рассасываются с большим трудом, особенно при высокой температуре.

Процесс тромбообразования является нормой — механизм призван защищать человека от обильных кровотечений. Но при вирусах процесс тромболизиса затрудняется, сосуды и сердце испытывают очень высокую нагрузку, а риск тромбоза возрастает в три-шесть раз!

А если у пациента в анамнезе атеросклероз, аневризмы, хронические сердечно-сосудистые патологии, то вирус может обернуться серьезными последствиями. Ряд проведенных раннее исследований показал, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний — результат дисфункции эндотелия. Это может объяснить, почему пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом подвергаются риску более тяжелого течения болезни, поскольку их сосудистая система уже находится в напряжении. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов говорит, что «сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риск заболеть коронавирусом ОРВИ или гриппом, но определяют более тяжелое течение, они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз».

Если во время лечения вирусных заболеваний не позаботиться о состоянии сердечно-сосудистой системы, можно получить ряд осложнений, но об этом часто забывают.

Поэтому первостепенной задачей при лечении ОРВИ, коронавируса или гриппа, помимо противовирусной терапии, направленной на блокирование репликации вируса и ограничение воспалительных процессов, необходимо применять дополнительные терапевтические подходы. Они должны быть направлены на лечение эндотелиальной дисфункции и могут представлять собой многообещающую стратегию предотвращения сердечно-сосудистых осложнений.

«Нужно отметить, что тромбозы — самые частые осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы после вирусных заболеваний. Для этих целей можно применять Ангионорм. Его экстракт получен из смеси официального лекарственного растительного сырья. Он оказывает комплексное действие на сосудистую систему — укрепляет стенки сосудов, снижает воспаление и тромбообразование, улучшает микроциркуляцию. Ангионорм можно принимать в комплексной терапии сердечно-сосудистых нарушений, так как он совместим с другими препаратами», — комментирует профессор и заведующая кафедрой неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Элла Соловьева.

«В 2022 году в России увеличилось количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По состоянию на этот год у 15,6 миллиона человек был установлен диагноз гипертония, варикоз — у 6,8 миллиона человек, тромбоз и варикоз — больше чем у одного миллиона человек» — сообщает Элла Юрьевна.

Важно! Терапия и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы после перенесенных болезней должна быть комплексной. Так, помимо приема специальных препаратов, для восстановления сердечно-сосудистой системы пациенту рекомендуют заняться лечебной физкультурой, придерживаться правильного питания и следовать указаниям врача.