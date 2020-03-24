Как стресс из-за коронавируса влияет на иммунитет? Комментарий психолога
Информация о распространении коронавируса вызывает стресс, который негативно сказывается на иммунитете — рассказал преподаватель Московского института психоанализа, психолог-консультант Евгений Головинов. Об этом сообщил «Ридус».
По его словам, «есть три стадии стресса»: «первая — это стадия тревоги, которая — стадия противостояния, третья — стадия истощения».
Когда человек долго находится в третьей стадии, нервная система испытывает перегрузки и автоматически выключается.
«Таким образом, нервная система перестает поддерживать адекватную реакцию на внешние раздражители, в результате наш иммунитет серьезно ослабевает. Я не раз наблюдал, как люди заболевали после сильного эмоционального напряжения», — рассказал Головинов.
Специалист советует ограничить чтение новостей про коронавирус и переключиться на что-то более интересное и безопасное для нервной системы.