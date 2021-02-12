Как «Спутник Лайт» будут испытывать на детях? Объяснил Гинцбург

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будет испытываться на детях «лайт»-версия вакцины «Спутник V». Специалиста процитировал «Царьград».

«Детское население будет разбито на определенные возрастные группы», — приводят слова Гинцбурга «Невские новости».

Он добавил, что в зависимости от возраста дозировка препарата будет различаться. Чем меньше возрастная группа, тем дозировка препарата ниже. Состав вакцины при этом будет тем же, а форму могут изменить.

«Не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет в первую очередь рекомендована детям», — допустил эксперт.