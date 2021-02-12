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    12 февраля 2021, 21:51

    Как «Спутник Лайт» будут испытывать на детях? Объяснил Гинцбург

    Артур Блянихов

    Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будет испытываться на детях «лайт»-версия вакцины «Спутник V». Специалиста процитировал «Царьград».

    «Детское население будет разбито на определенные возрастные группы», — приводят слова Гинцбурга «Невские новости».

    Он добавил, что в зависимости от возраста дозировка препарата будет различаться. Чем меньше возрастная группа, тем дозировка препарата ниже. Состав вакцины при этом будет тем же, а форму могут изменить.

    «Не исключено, что тогда назальная форма этой вакцины тоже будет в первую очередь рекомендована детям», — допустил эксперт.