    01 июля 2020, 03:17

    Как спасти собаку от смерти из-за жары. Советы кинолога

    Наталья Жуковская

    Животные, как и люди, восприимчивы к жаре. Им нужно еще меньше времени, чтобы получить тепловой удар. Жара и прямые солнечные лучи опасны для здоровья собак, рассказал в интервью радио Sputnik кинолог, зоопсихолог, основатель кинологического центра «Школа Орлова» Виталий Орлов.
    Как спасти собаку от смерти из-за жары. Советы кинолога

    При высоких температурах, любой пес, даже самый здоровый, будет вялым и менее активным, чем обычно. Однако есть несколько простых правил, которые помогут владельцам собак уберечь их здоровье от фатальных изменений или смерти.

    Во-первых, собаку ни в коем случае нельзя оставлять в машине. А прогулки лучше совершать ранним утром или вечером, когда нет палящего солнца.

    Нахождение под прямыми солнечными лучами — это тоже летальный исход. Если вы любите гулять днем, гуляйте в тенистых, продуваемых местах

    Виталий Орловкинолог

    Пляжный отдых, тоже опасен для псов. Животное можно взять с собой только если есть очень хороший навес, где оно может оставаться в тени. Оставлять питомца на балконе или лоджии также очень опасно. Также у питомца круглые сутки должен быть доступ к питевой воде. А главный совет — наблюдать за состоянием животного, и если ему плохо, сразу напоить и завести его в охлажденное помещение.