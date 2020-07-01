Как спасти собаку от смерти из-за жары. Советы кинолога

При высоких температурах, любой пес, даже самый здоровый, будет вялым и менее активным, чем обычно. Однако есть несколько простых правил, которые помогут владельцам собак уберечь их здоровье от фатальных изменений или смерти.

Во-первых, собаку ни в коем случае нельзя оставлять в машине. А прогулки лучше совершать ранним утром или вечером, когда нет палящего солнца.

Нахождение под прямыми солнечными лучами — это тоже летальный исход. Если вы любите гулять днем, гуляйте в тенистых, продуваемых местах Виталий Орлов кинолог

Пляжный отдых, тоже опасен для псов. Животное можно взять с собой только если есть очень хороший навес, где оно может оставаться в тени. Оставлять питомца на балконе или лоджии также очень опасно. Также у питомца круглые сутки должен быть доступ к питевой воде. А главный совет — наблюдать за состоянием животного, и если ему плохо, сразу напоить и завести его в охлажденное помещение.