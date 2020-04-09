Как сохранить зрение в самоизоляции? Ответил главный офтальмолог Минздрава

Нероев заметил, что после окончания режима самоизоляции будет прирост пациентов с проблемами зрения. Чтобы этого не допустить, надо меньше сидеть за компьютерами и электронными гаджетами. По словам специалиста, зрительная система человека не приспособлена к рассматриванию картинки на компьютере.

«Изображение на мониторе светящееся, состоящее из отдельных точек-пикселей, а не как в книге — из сплошных линий. К тому же картинка в компьютере непрерывно мерцает. Считывание этих сигналов — колоссальная нагрузка для глаз, которая приводит к повышенной утомляемости органа зрения», — обратил внимание собеседник издания.

Необходимо соблюдать следующие рекомендации, чтобы компенсировать вред, который оказывают на глаза современные устройства: не использовать гаджеты в темноте и не подносить их близко к глазам, делать в зрительной работе перерыв каждые 20-40 минут, компенсировать сидение активной деятельностью и выполнять специальную гимнастику для глаз.

«Эффективным является упражнение с меткой. На оконное стекло наклеивается метка диаметром 2 мм. С расстояния 30 см нужно смотреть сначала на метку 3 секунды, затем на объект, находящийся далеко за окном, — 3 секунды. Упражнение выполняют в течение 7—10 минут, 1—2 раза в день при двух открытых глазах, в светлое время суток», — поделился офтальмолог.