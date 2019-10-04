Гигиена и отказ от алкоголя. Как сохранить здоровую печень?
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Более 529 тысяч пациентов с болезнями печени были зарегистрированы в России в 2018 году. Такие данные приведены в статистическом сборнике Минздрава. За последние пять лет показатель заболеваемости увеличился на 13 %.
«Основные меры, позволяющие избежать серьезных проблем с печенью, сводятся к достаточно простым правилам: активный образ жизни, употребление пищи, богатой фруктами, овощами, орехами, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение личной гигиены, профилактическое медицинское обследование», — рассказал РИА «Новости» Коваленко.
К развитию заболеваний печени могут привести малоподвижный образ жизни, калорийная еда, лишний вес, чрезмерное употребление алкоголя. Также повлиять могут вирусные инфекции, отравление лекарствами, а также заражение гельминтами через пищу и контакт с зараженными домашними животными.
По словам медика, увеличение числа больных происходит из-за роста инфицированных гепатитами В и С. Риск заразиться возникает при употреблении наркотиков, нанесении татуировок, пересадке органов, переливании крови, проведении косметических процедур. Инфекция передается половым путем.
«Также в последнее время мы наблюдаем увеличение числа больных с первичным раком печени и жировой дистрофией печени, последняя напрямую связана с образом жизни и питанием», — подчеркнул врач.
Он добавил, что причинами хронических диффузных заболеваний печени остаются вирусные гепатиты и чрезмерная любовь к спиртному.