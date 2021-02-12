Как сохранить молодость? Объяснила гериатр

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала РИА «Новости», что ради сохранения молодости надо отказаться от сладких продуктов.

«Движение, двигательная активность — это залог жизни. Когда мы говорим, как сохранить молодость, и ищем секреты молодости, самый главный секрет — это движение», — заметила Ткачева.

«Невские новости» отметили слова специалиста о том, что важно пить много воды при любой диете. Сладкие продукты можно заменить овощами и свежими фруктами. Белок выходит для пожилых людей на первое место, поскольку он является необходимым стройматериалом для мышц.

«Геронтологи вообще не едят ничего сладкого, потому что они знают, что сладкое, легко усваиваемые углеводы, — это путь к раннему старению», — подчеркнула эксперт.