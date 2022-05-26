Окулист Шилова рассказала, как снизить утомляемость глаз от монитора

Чтобы не портить зрение работой за компьютером, глазам периодически нужно давать отдых от экрана. Об этом Lenta.ru рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Внутри глаза есть мышца, которая отвечает за фокусировку на ближнем расстоянии. Если фокус будет очень долго находиться на близком расстоянии, эта мышца будет пребывать в напряжении, соответственно, глаза будут уставать. Поэтому при работе важно делать специальное упражнение для расслабления глазных мышц.

«Упражнения на смену фокусного расстояния можно делать один раз в день. Обязательно стоит делать довольно популярное упражнение с меткой на стекле, когда мы ставим на стекле метку, 10 секунд смотрим на нее, а потом смотрим вдаль, при чем делаем это каждым глазом по отдельности», — посоветовала врач.

Также, чтобы расслабить глаза, полезно иногда водить зрачками из стороны в сторону, можно попробовать «вырисовывать» глазами какие-то фигуры, например, восьмерки.