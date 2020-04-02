Как ребенку восстановить легкие после пневмонии? Отвечает Леонид Рошаль

Самое главное после пневмонии у ребенка — не контактировать с зараженными любой инфекцией. Витамины и дыхательная гимнастика необходимы, чтобы легкие быстрее восстановились.

«Самое главное при восстановлении — не контактировать с другими больными с разной инфекционной патологией, включая просто респираторные заболевания. Строгий режим», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова внештатного детского пульмонолога Минздрава Московской области Леонида Рошаля.

Он отметил, что во время реабилитации отболевший ребенок должен сбалансированно питаться, заниматься дыхательной гимнастикой и пить витамины — это очень полезно.

Как показала практика, коронавирус поражает не только пожилых людей. Он опасен и для молодых людей. По данным московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, почти половина заболевших людей младше 40 лет подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По последним данным, 2019-nCoV в России заразились 3548 человек. COVID-19 унес жизни 30 человек. 235 человек успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции, и их выписали из больниц.